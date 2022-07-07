Пенсионный взнос работодателей в 5%: в Минтруда рассмотрели три подхода и назвали лучший

Минтруда представило анализ возможных вариантов по введению обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5%.

В документе рассматриваются три подхода к введению взноса:

Поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей, начиная с 1,5% с 2023 года, 2,5% с 2024 года, 3,5% с 2025 года, 4,5% с 2026 года и 5% к 2027 году.

Отмена введения обязательных пенсионных взносов работодателей или их введение поэтапно, начиная с 1% с 2023 года, 1% с 2024 года, 2% с 2025 года, 3% с 2026 года, 4% с 2027 года и 5% к 2028 году (предложения НПП «Атамекен»), передает informburo.kz

Введение обязательных пенсионных взносов работодателей в качестве личных сбережений на индивидуальных пенсионных счетах в ЕНПФ, а не как условно-накопительный компонент.

В рейтинге по результативности, то есть достигаемости поставленной задачи, по пятибалльной системе министерство распределило эти варианты следующим образом:

Пять баллов – I вариант.

«Учитывая интересы субъектов предпринимательства в целях недопущения одномоментного роста финансовой нагрузки на работодателей, а также, принимая во внимание обстоятельство, что введение ОПВР по согласованию с главой государства уже переносилось дважды, предлагается введение ОПВР поэтапно, начиная со ставки взноса 1,5 % с 2023 года, 2,5% – с 2024 года, 3,5% – с 2025 года, 4,5% – с 2026 года и 5% – к 2027 году в течении пяти лет», – отметили в Минтруда.

Три балла – III вариант.

«Условные пенсионные накопления на счетах вкладчиков не будут собственностью вкладчиков, не будут наследоваться, они призваны обеспечивать пожизненные выплаты по распределительному принципу – от «богатых» к «бедным», от «умерших» к «оставшимся». Внедрение условно накопительной системы позволит перераспределить накопившиеся взносы в пользу вкладчиков с низкими доходами», – отмечается в документе.

Один балл – II вариант.

«Отмена ОПВР нецелесообразна. ОПВР вводятся для сохранения адекватности пенсионного обеспечения, они направлены на усиление трёхсторонних трудовых отношений в пенсионном обеспечении граждан, а также стимулированию граждан по участию в пенсионной системе, повышению ответственности работодателей по формализации трудовых отношений. Будет сформирована полноценная пенсионная система с обязательным участием в ней государства, работодателей и самих работников. Это позволит обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системы, а коэффициент замещения пенсионными выплатами после выхода на пенсию будет составлять на уровне не ниже 40%, рекомендованного Международной организацией труда», – отметили в министерстве.

Также в документе отмечается, что первый подход не содержит в себе каких-либо издержек для бизнеса. Таким образом, лучшим Минтруда определило первый подход – поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей, начиная с 1,5% с 2023 года.

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