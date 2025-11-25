Лисаковский городской суд привлёк к административной ответственности жительницу города по статье «Мелкое хулиганство». Поводом стало грубое нарушение общественного порядка в многоквартирном доме, сообщили в суде.
По материалам дела, 19 ноября 2025 года около 19:40 гражданка Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричала, стучала в дверь соседей, нецензурно выражалась и распылила перцовый баллончик, тем самым проявив неуважение к окружающим и нарушив спокойствие жильцов.
В судебном заседании нарушительница полностью признала вину и раскаялась. Учитывая характер правонарушения и личность правонарушителя, суд назначил наказание в виде штрафа 78 640 тенге и установил особые требования к поведению — запрет на употребление алкогольных напитков и наркотических средств сроком на три месяца.
Санкция ч.1 ст.434 КоАП предусматривает альтернативные меры: штраф в размере 20 МРП, либо общественные работы на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест на 5–15 суток.
В данном случае суд избрал денежное взыскание с дополнительными ограничениями в профилактических целях.
