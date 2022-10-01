Перцовый баллончик распылили во время потасовки в костанайском кафе

Информацию о происшествии нам сообщили наши читатели. Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Как сообщил читатель, который, по всей видимости был очевидцем случившегося, инцидент произошёл в кафе в ЦУМе.
«Там кушали парень и девушка. Потом пришли трое мужчин. Парень начал брызгать баллончиком в одного из мужчин. Потом они начали стульями кидаться друг в друга. Пришли охранники, вызвали полицию», — пишет очевидец.
В ответе на запрос в областном ведомстве информацию подтвердили. В департаменте сообщили, что участниками происшествия было двое человек.
«По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство». Участники инцидента установлены и допрошены. Проводятся дальнейшие следственные действия», — сообщили в пресс-службе ДП.
Код этого блока: