Перебегал дорогу. Рассылаемое видео прокомментировали в ДП Костанайской области

Кадр из видео
В пресс-службе департамента полиции Костанайской прокомментировали рассылаемое сообщение об игре якобы бросающихся детей под машины.
В областном ведомстве сообщили, что опубликованная информация под видео, не является достоверной.
ДТП действительно произошло. В Рудном 8 октября. Водитель автомашины марки «Дэо Нэксия», проехав на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на несовершеннолетнего.
«12-летний пострадавший с “закрытым переломом кости предплечья” находится на стационарном лечении», — сообщили в ДП.
По факту полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК « Нарушение правил дорожного движения».
С начала года по области, с участием несовершеннолетних произошло 77 ДТП, при которых 10 детей-пассажиров погибло, 88 получили различные травмы. При этом, только 8% от всех ДТП, произошло по вине самих детей.
В ДП Костанайской области призывают родителей обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть осторожным и осмотрительным.
Кроме того, в ведомстве предупреждают об ответственности, за распространение информации, не соответствующей действительности.