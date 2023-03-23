Перебои с дизтопливом в регионах. В правительстве провели совещание с главами КМГ

Актуальные вопросы развития энергетической отрасли Казахстана рассмотрены на совещании с участием руководителей Минэнерго, фонда «Самрук-Казына» и нацкомпании «КазМунайГаз» под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

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Так, обсуждены планы по привлечению крупных международных инвесторов, запуску новых энергогенерирующих мощностей (тепло, электричество), развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инженерной инфраструктуры, сообщает primeminister.kz

Участники совещания также рассмотрели меры по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что в I квартале производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утвержденного плана Минэнерго. В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тыс. тонн. В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально-значимым предприятиям.

Вместе с тем, по его словам, в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления. В этой связи Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов.

Кроме того, затронуты актуальные вопросы развития газовой отрасли с учетом баланса производства и потребления топлива в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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