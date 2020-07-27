Переболевшим Covid-19 казахстанцам оплатят реабилитацию из средств ФСМС

Переболевших коронавирусом казахстанцев будут направлять на реабилитацию в санаторно-курортные зоны отдыха, сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает informburo.kz

По его словам, фонд совместно с Минздравом разрабатывает алгоритмы ведения пациентов после болезни и рассматривают разные виды помощи на всех уровнях – от поликлиники до реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в зависимости от тяжести последствий заболевания.

«В период пандемии многие наши граждане понесли расходы. Мы это понимаем. С учётом этого фонд принял решение о реабилитации тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию», – сказал он.

Болат Токежанов отметил, что во время пандемии объём реабилитационной медицинской помощи в стране сократился в два раза.

«С 1 августа фонд планирует начать реабилитацию перенёсших коронавирусную инфекцию через дневные стационары, поликлиники, спеццентры, реабилитационные центры, санаторно-курортные организации. К нам обратилась Ассоциация санаторно-курортных организаций, этот вариант тоже рассматриваем. Как только все алгоритмы будут готовы, мы начнём эту работу», – уточнил он.

Глава фонда пояснил, что затраты на лечение казахстанцам собираются возместить через предоставление бесплатной реабилитации. По его словам, уже разработан протокол, а назначать необходимый объём реабилитационной помощи будет участковый врач.