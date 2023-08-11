Переброска техники и стрельба по ночам: в Минобороны предупредили казахстанцев

Министерство обороны Казахстана опубликовало официальное сообщение, в котором объяснило причины предстоящей переброски техники и стрельбы в ночное время, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Как сообщили в Минобороны, подразделения Вооруженных сил совершат переброску маршем на боевой технике и железнодорожным транспортом на полигоны в разные регионы Казахстана, где выполнят практические учебно-боевые задачи.

«На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученности военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями», — говорится в официальном сообщении.

Граждан попросили не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

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