Перечень медуслуг, которые можно будет оплатить за счёт пенсионных накоплений, опубликовал Минздрав

Минздрав зарегистрировал приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение.

В Министерстве юстиции зарегистрировали приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение.

В настоящее время приказ досрочно утвержден 15 февраля 2021 года, и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и будет опубликован в ближайшее время.

Использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволят гражданам Республики Казахстан дополнительно получить медицинские услуги, которые не покрываются за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования.

В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат включены:

— лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

— стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация)

— реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии

— радионуклидная и радиойодтерапия

— радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож)

— протонная терапия

— офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).

Данный перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ. Затем обратиться врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с вышеуказанным Перечнем с приложением копии документа, удостоверяющего личность и заключение профильного специалиста.Врачебно-консультативная комиссия принимает решение не позднее пяти рабочих дней с даты обращения гражданина. После получения заключения заявитель должен выбрать медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг), заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора (Отбасы банк).

Уполномоченный оператор (Отбасы банк),при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат, в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя, перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

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