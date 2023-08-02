Перечень праздничных дат утвердили в Казахстане

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Правительство постановлением от 27 июля 2023 года в новой редакции утвердило «Перечень праздничных дат», сообщает zakon.kz.
Новый перечень содержит 19 праздничных дат:
День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана – 15 февраля
День благодарности – 1 марта
День матерей – второе воскресенье мая
День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая
День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня
День отцов – третье воскресенье июня
Национальный день домбры – первое воскресенье июля
День Абая – 10 августа
День спорта – третье воскресенье августа
День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа
День знаний – 1 сентября
День семьи – второе воскресенье сентября
День языков народа Казахстана – 5 сентября
День труда – последнее воскресенье сентября
День пожилых людей – 1 октября
День хлеба – 16 октября
День энергосбережения – 11 ноября
День национальной валюты – тенге – 15 ноября
День Первого Президента РК – 1 декабря
Разъясняем, в связи с чем принят новый перечень праздничных дат. В апреле 2023 года в закон «О праздниках» было внесено изменение, в соответствии с которым за правительством закрепили полномочия устанавливать перечень праздничных дат, а функции по утверждению перечня профессиональных праздников передали Министерству труда и социальной защите населения. Поэтому принятыми поправками из ранее действовавшего перечня праздничных дат исключили все профессиональные праздники.
К слову, в законе «О праздниках» содержится перечень национальных и государственных праздников. Так, Национальным праздником является День Республики, отмечаемый 25 октября.
Государственными праздниками являются:
Новый год – 1-2 января;
Международный женский день – 8 марта;
Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
День защитника Отечества – 7 мая;
День Победы – 9 мая;
День Столицы – 6 июля;
День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
День Независимости – 16 декабря.
Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями и являются нерабочими.
В свою очередь профессиональные и иные праздники являются праздничными датами, и если они выпадают на будний день, то являются рабочими днями.
Постановление введено в действие 2 августа 2023 года.