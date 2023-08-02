Перечень праздничных дат утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 27 июля 2023 года в новой редакции утвердило «Перечень праздничных дат», сообщает zakon.kz.

Новый перечень содержит 19 праздничных дат:

День вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана – 15 февраля

День благодарности – 1 марта

День матерей – второе воскресенье мая

День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая

День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня

День отцов – третье воскресенье июня

Национальный день домбры – первое воскресенье июля

День Абая – 10 августа

День спорта – третье воскресенье августа

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа

День знаний – 1 сентября

День семьи – второе воскресенье сентября

День языков народа Казахстана – 5 сентября

День труда – последнее воскресенье сентября

День пожилых людей – 1 октября

День хлеба – 16 октября

День энергосбережения – 11 ноября

День национальной валюты – тенге – 15 ноября

День Первого Президента РК – 1 декабря

Разъясняем, в связи с чем принят новый перечень праздничных дат. В апреле 2023 года в закон «О праздниках» было внесено изменение, в соответствии с которым за правительством закрепили полномочия устанавливать перечень праздничных дат, а функции по утверждению перечня профессиональных праздников передали Министерству труда и социальной защите населения. Поэтому принятыми поправками из ранее действовавшего перечня праздничных дат исключили все профессиональные праздники.

К слову, в законе «О праздниках» содержится перечень национальных и государственных праздников. Так, Национальным праздником является День Республики, отмечаемый 25 октября.

Государственными праздниками являются:

Новый год – 1-2 января;

Международный женский день – 8 марта;

Наурыз мейрамы – 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;

День защитника Отечества – 7 мая;

День Победы – 9 мая;

День Столицы – 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;

День Независимости – 16 декабря.

Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями и являются нерабочими.

В свою очередь профессиональные и иные праздники являются праздничными датами, и если они выпадают на будний день, то являются рабочими днями.

Постановление введено в действие 2 августа 2023 года.

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