Перечень профессиональных праздников утвердили в Казахстане

Министерство труда приказом от 29 июня 2023 года утвердило «Перечень профессиональных праздников», сообщает zakon.kz.

В перечень вошли 53 профессиональных праздника:

День Национальной гвардии Республики Казахстан – 10 января

Национальный день печати – 2 февраля

День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта

День геолога – первое воскресенье апреля

День работников науки – 12 апреля

День Службы государственной охраны Республики Казахстан – 21 апреля

День работников связи – 17 мая

День работников культуры и искусства – 21 мая

День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая

День эколога – 5 июня

День работников антимонопольного органа – 7 июня

День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня

День полиции – 23 июня

День государственного служащего – 23 июня

День судьи и работника суда – 24 июня

День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня

День животноводов – второе воскресенье июня

День медицинского работника – третье воскресенье июня

День работников средств массовой информации – 28 июня

День дипломатической службы – 2 июля

День работников водного хозяйства – 9 июля

День органов национальной безопасности Республики Казахстан – 13 июля

День нотариата – 14 июля

День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля

День металлурга – третье воскресенье июля

День работников торговли – четвертое воскресенье июля

День работников транспорта – первое воскресенье августа

День строителя – второе воскресенье августа

День пограничника – 18 августа

День шахтера – последнее воскресенье августа

День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября

День работников атомной отрасли – 28 сентября

День работников органов юстиции – 30 сентября

День машиностроителя – последнее воскресенье сентября

День радио – 1 октября

День учителя – 5 октября

День работников оборонной промышленности – 6 октября

День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября

День спасателя – 19 октября

День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября

День библиотекаря – 24 октября

День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября

День работников охранных организаций – 29 октября

День внешней разведки – 5 ноября

День статистика – 8 ноября

День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября

День работников финансовой системы Республики Казахстан – 15 ноября

День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября

День адвокатуры – 5 декабря

День прокуратуры – 6 декабря

День энергетика – третье воскресенье декабря

День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан – 20 декабря

День архивиста – 22 декабря

16 марта 2023 года был принят закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан». Согласно документу компетенция по утверждению профессиональных праздников передана Министерству труда и социальной защиты населения. При этом перечень праздничных дат устанавливается Правительством.

Приказ вводится в действие 12 июля 2023 года.

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