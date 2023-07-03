Перечень профессиональных праздников утвердили в Казахстане

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Министерство труда приказом от 29 июня 2023 года утвердило «Перечень профессиональных праздников», сообщает zakon.kz.
В перечень вошли 53 профессиональных праздника:
День Национальной гвардии Республики Казахстан – 10 января
Национальный день печати – 2 февраля
День землеустройства, геодезии и картографии – вторая суббота марта
День геолога – первое воскресенье апреля
День работников науки – 12 апреля
День Службы государственной охраны Республики Казахстан – 21 апреля
День работников связи – 17 мая
День работников культуры и искусства – 21 мая
День работников химической промышленности – последнее воскресенье мая
День эколога – 5 июня
День работников антимонопольного органа – 7 июня
День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня
День полиции – 23 июня
День государственного служащего – 23 июня
День судьи и работника суда – 24 июня
День работников легкой промышленности – второе воскресенье июня
День животноводов – второе воскресенье июня
День медицинского работника – третье воскресенье июня
День работников средств массовой информации – 28 июня
День дипломатической службы – 2 июля
День работников водного хозяйства – 9 июля
День органов национальной безопасности Республики Казахстан – 13 июля
День нотариата – 14 июля
День работников рыбного хозяйства – второе воскресенье июля
День металлурга – третье воскресенье июля
День работников торговли – четвертое воскресенье июля
День работников транспорта – первое воскресенье августа
День строителя – второе воскресенье августа
День пограничника – 18 августа
День шахтера – последнее воскресенье августа
День работников нефтегазового комплекса – первое воскресенье сентября
День работников атомной отрасли – 28 сентября
День работников органов юстиции – 30 сентября
День машиностроителя – последнее воскресенье сентября
День радио – 1 октября
День учителя – 5 октября
День работников оборонной промышленности – 6 октября
День профессиональных союзов Казахстана – 10 октября
День спасателя – 19 октября
День работника лесного хозяйства – третье воскресенье октября
День библиотекаря – 24 октября
День работников системы социальной защиты – последнее воскресенье октября
День работников охранных организаций – 29 октября
День внешней разведки – 5 ноября
День статистика – 8 ноября
День работников цифровизации и информационных технологий – 10 ноября
День работников финансовой системы Республики Казахстан – 15 ноября
День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – третье воскресенье ноября
День адвокатуры – 5 декабря
День прокуратуры – 6 декабря
День энергетика – третье воскресенье декабря
День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан – 20 декабря
День архивиста – 22 декабря
16 марта 2023 года был принят закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан». Согласно документу компетенция по утверждению профессиональных праздников передана Министерству труда и социальной защиты населения. При этом перечень праздничных дат устанавливается Правительством.
Приказ вводится в действие 12 июля 2023 года.