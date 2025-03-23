Перечень социально значимых биржевых товаров утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Утвердить прилагаемый перечень социально значимых биржевых товаров согласно приложению к настоящему приказу», — говорится в приказе министерства торговли и интеграции.

В перечень вошли:

уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля;

лигнит или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата;

автомобильный бензин с октановым числом 92 или более (по исследовательскому методу);

автомобильный бензин с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу);

автомобильный бензин с октановым числом 98 или более (по исследовательскому методу);

топливо для реактивных двигателей;

дизельное топливо летнее;

дизельное топливо зимнее;

дизельное топливо арктическое;

дизельное топливо межсезонное;

дизельное топливо прочее;

сахар.

Приказ от 12 марта вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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