Перечень заболеваний с обязательной вакцинацией утвердили в Казахстане

Постановлением Правительства РК от 24 сентября 2020 года утвержден перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, а также правила и сроки их проведения и группы населения, подлежащие профилактическим прививкам, передает zakon.kz.

Так, за счет средств республиканского бюджета проводятся обязательные профилактические прививки (введение вакцин и других иммунобиологических препаратов) против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:

Плановые профилактические прививки: вирусный гепатит «В»; гемофильная инфекция типа b; дифтерия; коклюш; корь; краснуха; пневмококковая инфекция; полиомиелит; столбняк; туберкулез; эпидемический паротит.

Профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям: бешенство; брюшной тиф; весенне-летний клещевой энцефалит; чума.

За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям против следующих инфекционных заболеваний: вирусный гепатит «А»; грипп; сибирская язва; туляремия.

Утверждены также правила и сроки проведения обязательных профилактических прививок в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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