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Перечислены симптомы коронавируса, требующие немедленного вызова врача

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Перечислены пять редких симптомов коронавируса, из-за которых необходимо немедленно обратиться к врачу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующие данные приводит 26 декабря Британский центр контроля и предупреждения заболеваний.

По данным экспертов, есть основные симптомы COVID-19, в числе которых высокая температура, продолжительный кашель и потеря вкуса и обоняния. Однако инфицированным также стоит обратить внимание на пять симптомов, которые проявляются реже: затрудненное дыхание, боль в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и сонливость, а также посинение губ и лица.

При этом медики предупредили, что в списке указаны не все возможные симптомы, поэтому необходимо сразу сообщать о других тревожных проявлениях болезни.

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