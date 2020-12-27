Перечислены симптомы коронавируса, требующие немедленного вызова врача

Перечислены пять редких симптомов коронавируса, из-за которых необходимо немедленно обратиться к врачу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Соответствующие данные приводит 26 декабря Британский центр контроля и предупреждения заболеваний.
По данным экспертов, есть основные симптомы COVID-19, в числе которых высокая температура, продолжительный кашель и потеря вкуса и обоняния. Однако инфицированным также стоит обратить внимание на пять симптомов, которые проявляются реже: затрудненное дыхание, боль в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и сонливость, а также посинение губ и лица.
При этом медики предупредили, что в списке указаны не все возможные симптомы, поэтому необходимо сразу сообщать о других тревожных проявлениях болезни.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области