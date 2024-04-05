Перечислял Нукеновой 4-5 млн тенге в месяц: сколько зарабатывал Бишимбаев

Экс-министр Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве Салтанат Нукеновой, зарабатывал от 8 до 15 млн тенге в месяц в период проживания с супругой, сообщает informburo.kz

Во время судебного процесса адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова напомнила показания подсудимого о том, что он перечислял Салтанат Нукеновой ежемесячно 4-5 млн тенге. Она попросила его озвучить размер своего оклада.

«С того места, где я официально числился, (получал. – Авт.) 1 млн тенге в месяц. Это мой оклад фиксированный. Мой ежемесячный доход составлял от 8 до 15 млн тенге, в зависимости от доходов ресторана (BAU, где произошло убийство Нукеновой. – Авт.), – сказал Куандык Бишимбаев.

Он уточнил, что является владельцем ресторана BAU. При этом его мать, Альмира Нурлыбекова, владеет долей «Гастроцентра», где находится заведение.

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