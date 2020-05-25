Перед госпитализацией в столицу у костанайца нашли коронавирус

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COVID-2019 в Казахстане
9304 - зарегистрированно
4669 - выздоровевших
37 - летальных случаев
131 - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрировано два случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.
Коронавирусная инфекция выявлена у мужчины 1959 года рождения, проживающего в городе Костанай. Больной был обследован перед госпитализацией в город Нур-Султан. Круг контактных лиц определяется, все берутся под медицинское наблюдение. Пациент госпитализирован в инфекционное отделение областной больницы.
В городе Житикара госпитализирован 25-летний мужчина, у которого по результатам ПЦР анализа подтвержден диагноз COVID-19. Является контактным с ранее больным пациентам. Из провизорного госпиталя переведен в инфекционный стационар.
В настоящее время в Костанайской области выявлено 122 человека с инфекцией COVID-19.