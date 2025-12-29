Костанайская Горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» информирует о проведении плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях электропередачи.

В связи с этим с 29 по 30 декабря 2025 года будет произведено временное отключение электроснабжения у потребителей частного сектора и спальных районов города Костаная.

29 декабря с 09:00 до 19:00

ТП-224 (работы на трансформаторной подстанции)

Без электроснабжения останутся:

• Детский сад №14

• Магазин «Астыкжан»

• Казпочта №18

• Школа для малышей

• Бизнес-центр

Спальный сектор:

пр. Кобланды батыра — 2а, 4а;

ул. Урожайная — 18, 20.

Частный сектор:

ул. Каирбекова — дома 229–341;

ул. Дружбы — 7/1, дома 2–23;

ул. Зерновая — 12/1–12/5, 24–36, 2–22;

ул. Юности — 1–35;

ул. Яковлева — 1–35.

Посёлок Киевский (работы на ТП)

С 09:00 до 19:00

Отключение затронет:

ТОО «Автостиль», АЗС «Гелиос №8», ИП Ремизов, ИП Цуроева, ТОО «Лидер 2010», магазины «Хороший», «У Веры», «Баркат», АЗС «Эталон», ИП Ким, ТОО «Автомиг», ИП Моисеева, ИП Вельчинский, ТОО «Транс-Сервис», ИП Пугачев, ИП Боровинских, ТОО «Форум», ГЭК «Электрон», а также весь частный сектор посёлка Киевский.

30 декабря 2025 года

ТП-419 (работы на трансформаторной подстанции)

С 09:00 до 19:00

Без электроэнергии останутся:

кофейня №1, сауна «Арука», автомойка «Рако», кафе «Шахерезада».

КТП-17 (работы на воздушной линии)

С 10:00 до 16:00

Частный сектор:

ул. Летунова — 45–69;

ул. Шаяхметова — 59–82;

ул. Бородина — 62–72, 165, 68/2–68/7;

ул. Павлова — 130–150, 150а.

Горэлектросеть просит жителей и организации отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее принять необходимые меры. Электроснабжение будет восстановлено по завершении работ.

