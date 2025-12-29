Костанайская Горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» информирует о проведении плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях электропередачи.
В связи с этим с 29 по 30 декабря 2025 года будет произведено временное отключение электроснабжения у потребителей частного сектора и спальных районов города Костаная.
29 декабря с 09:00 до 19:00
ТП-224 (работы на трансформаторной подстанции)
Без электроснабжения останутся:
• Детский сад №14
• Магазин «Астыкжан»
• Казпочта №18
• Школа для малышей
• Бизнес-центр
Спальный сектор:
пр. Кобланды батыра — 2а, 4а;
ул. Урожайная — 18, 20.
Частный сектор:
ул. Каирбекова — дома 229–341;
ул. Дружбы — 7/1, дома 2–23;
ул. Зерновая — 12/1–12/5, 24–36, 2–22;
ул. Юности — 1–35;
ул. Яковлева — 1–35.
Посёлок Киевский (работы на ТП)
С 09:00 до 19:00
Отключение затронет:
ТОО «Автостиль», АЗС «Гелиос №8», ИП Ремизов, ИП Цуроева, ТОО «Лидер 2010», магазины «Хороший», «У Веры», «Баркат», АЗС «Эталон», ИП Ким, ТОО «Автомиг», ИП Моисеева, ИП Вельчинский, ТОО «Транс-Сервис», ИП Пугачев, ИП Боровинских, ТОО «Форум», ГЭК «Электрон», а также весь частный сектор посёлка Киевский.
30 декабря 2025 года
ТП-419 (работы на трансформаторной подстанции)
С 09:00 до 19:00
Без электроэнергии останутся:
кофейня №1, сауна «Арука», автомойка «Рако», кафе «Шахерезада».
КТП-17 (работы на воздушной линии)
С 10:00 до 16:00
Частный сектор:
ул. Летунова — 45–69;
ул. Шаяхметова — 59–82;
ул. Бородина — 62–72, 165, 68/2–68/7;
ул. Павлова — 130–150, 150а.
Горэлектросеть просит жителей и организации отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее принять необходимые меры. Электроснабжение будет восстановлено по завершении работ.
