Перед Новым годом похолодает — прогноз

На погоду всей территории Казахстана сохраняет свое влияние Атлантический циклон, принося с собой осадки в виде дождя и снега, также ожидаются метели, гололед и порывистый ветер 15-28 м/с.

29-30 декабря в северных и южных регионах очень сильный ветер 30 м/с и более. 30 декабря ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью на северо-западе, севере и в центре страны до 7-15 мороза, на юге и юго-востоке республики до 3-13 мороза.

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