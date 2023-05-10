Перед всмятку. ДТП случилось в центре Костаная

Отвечая на запрос СМИ в департаменте полиции Костанайской области сообщили, что авария произошла 9 мая около 21:00.

Водитель легковой автомашины «ВАЗ 2114», по пр. Абая на пересечении с пр. Аль-фараби, при повороте налево не уступил дорогу водителю «Тойоты Камри», который двигался по равнозначной дороге со встречного направления.

Избегая столкновения, водитель «Тойоты Камри» совершил наезд на бетонное сооружение, в результате ДТП была повреждена рядом стоящая автомашина «Тойота Лэнд Крузер».

Водитель «Тойоты Камри» получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

Процессуальное решение будет принято после получения результатов соответствующих экспертиз.

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