Перед всмятку, колесо вывернуло. C двумя грузовиками столкнулся внедорожник в Костанае

Кадр из видео
В ответ на наш запрос в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что авария произошла в Костанае 26 февраля около 10:40 часов.
По данным полиции, 41-летний водитель автомобиля Howo, следуя по улице Карбышева совершил столкновение с Nissan Patrol, которого от удара выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ .
В результате ДТП пострадавших нет.
В настоящее время все три водителя направлены на медицинское освидетельствование.
Полицейскими зарисована схема ДТП, собран материал для принятия процессуального решения.
Автомашина Howo помещена на специализированную стоянку.
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