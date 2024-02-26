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Перед всмятку, колесо вывернуло. C двумя грузовиками столкнулся внедорожник в Костанае

Кадр из видео

В ответ на наш запрос в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что авария произошла в Костанае 26 февраля около 10:40 часов.

По данным полиции, 41-летний водитель автомобиля Howo, следуя по улице Карбышева совершил столкновение с Nissan Patrol, которого от удара выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ .

В результате ДТП пострадавших нет.

В настоящее время все три водителя направлены на медицинское освидетельствование.

Полицейскими зарисована схема ДТП, собран материал для принятия процессуального решения.

Автомашина Howo помещена на специализированную стоянку.

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