Перед всмятку, колесо вывернуло. C двумя грузовиками столкнулся внедорожник в Костанае

В ответ на наш запрос в пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что авария произошла в Костанае 26 февраля около 10:40 часов.

По данным полиции, 41-летний водитель автомобиля Howo, следуя по улице Карбышева совершил столкновение с Nissan Patrol, которого от удара выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ .

В результате ДТП пострадавших нет.

В настоящее время все три водителя направлены на медицинское освидетельствование.

Полицейскими зарисована схема ДТП, собран материал для принятия процессуального решения.

Автомашина Howo помещена на специализированную стоянку.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.