Завершено расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Так, Агентством завершено досудебное расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства.

Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, т.е. 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.

С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест.

31 октября Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.

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