Завершено расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
Так, Агентством завершено досудебное расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства.
Он обвиняется в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, т.е. 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест.
31 октября Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.