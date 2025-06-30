С 1 июля 2025 года все банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана и Казпочта обязаны представлять Национальному банку отчетность по банковским счетам и вкладам как казахстанцев, так и нерезидентов. Об этом говорится в постановлении Нацбанка, передает Tengrinews.kz.
Какие счета попадут под контроль
Речь идет не только о депозитах. В отчетность войдут все виды банковских счетов:
- текущие счета;
- срочные и накопительные вклады;
- счета индивидуальных предпринимателей;
- инвестиционные и условные депозиты;
- счета в иностранной и национальной валюте, даже с нулевыми остатками.
Отчеты будут отправляться в течение 10 рабочих дней после открытия счета, изменения данных клиента или заключения нового договора.
Комплексная отчетность будет включать:
- сведения о владельце счета — физическом лице, ИП, юридическом лице или международной организации;
- данные о договоре банковского счета (или вклада);
- техническую информацию о счете (валюта, ставка, остатки);
- отчет обо всех операциях по счету за месяц — поступления, снятия, проценты, аресты.
Как отмечается в документе, формы содержат информацию о всех взаимоотношениях между депозитной организацией и владельцем счёта, включая любые изменения условий заключённого договора.
Вместо ИИН физического лица в отчетности будет использоваться деперсонализированный идентификационный номер (ДИН) — зашифрованный код, который невозможно расшифровать обратно в ИИН сторонним лицам.
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