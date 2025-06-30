USD 520.39 EUR 609.58 RUB 6.63

Передавать данные обо всех счетах казахстанцев банки начнут с 1 июля

— Сегодня, 14:09
Изображение для новости: Передавать данные обо всех счетах казахстанцев банки начнут с 1 июля

Фото взято с inbusiness.kz

С 1 июля 2025 года все банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана и Казпочта обязаны представлять Национальному банку отчетность по банковским счетам и вкладам как казахстанцев, так и нерезидентов. Об этом говорится в постановлении Нацбанка, передает Tengrinews.kz.

Какие счета попадут под контроль

Речь идет не только о депозитах. В отчетность войдут все виды банковских счетов:

  • текущие счета;
  • срочные и накопительные вклады;
  • счета индивидуальных предпринимателей;
  • инвестиционные и условные депозиты;
  • счета в иностранной и национальной валюте, даже с нулевыми остатками.

Отчеты будут отправляться в течение 10 рабочих дней после открытия счета, изменения данных клиента или заключения нового договора.

Комплексная отчетность будет включать:

  • сведения о владельце счета — физическом лице, ИП, юридическом лице или международной организации;
  • данные о договоре банковского счета (или вклада);
  • техническую информацию о счете (валюта, ставка, остатки);
  • отчет обо всех операциях по счету за месяц — поступления, снятия, проценты, аресты.

Как отмечается в документе, формы содержат информацию о всех взаимоотношениях между депозитной организацией и владельцем счёта, включая любые изменения условий заключённого договора.

Вместо ИИН физического лица в отчетности будет использоваться деперсонализированный идентификационный номер (ДИН) — зашифрованный код, который невозможно расшифровать обратно в ИИН сторонним лицам.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.