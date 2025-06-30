С 1 июля 2025 года все банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана и Казпочта обязаны представлять Национальному банку отчетность по банковским счетам и вкладам как казахстанцев, так и нерезидентов. Об этом говорится в постановлении Нацбанка, передает Tengrinews.kz.

Какие счета попадут под контроль

Речь идет не только о депозитах. В отчетность войдут все виды банковских счетов:

текущие счета;

срочные и накопительные вклады;

счета индивидуальных предпринимателей;

инвестиционные и условные депозиты;

счета в иностранной и национальной валюте, даже с нулевыми остатками.

Отчеты будут отправляться в течение 10 рабочих дней после открытия счета, изменения данных клиента или заключения нового договора.

Комплексная отчетность будет включать:

сведения о владельце счета — физическом лице, ИП, юридическом лице или международной организации;

данные о договоре банковского счета (или вклада);

техническую информацию о счете (валюта, ставка, остатки);

отчет обо всех операциях по счету за месяц — поступления, снятия, проценты, аресты.

Как отмечается в документе, формы содержат информацию о всех взаимоотношениях между депозитной организацией и владельцем счёта, включая любые изменения условий заключённого договора.

Вместо ИИН физического лица в отчетности будет использоваться деперсонализированный идентификационный номер (ДИН) — зашифрованный код, который невозможно расшифровать обратно в ИИН сторонним лицам.

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