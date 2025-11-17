Министерство финансов утвердило новые формы и регламент обмена данными между банками и органами государственных доходов о банковских счетах и операциях клиентов. Документ предусматривает, какие сведения и в какие сроки кредитные организации обязаны передавать в КГД, передает zakon.kz

Какие данные передают банки

сведения о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках на них;

сведения о наличии счетов с информацией об остатках и движении денег;

денег; сведения о выданных физическому лицу кредитах (для лиц, обязанных подавать декларации об активах/обязательствах и о доходах/имуществе), включая суммы погашения и вознаграждение.

Электронная торговля: список КГД и отчётность банков

до 25 января года, следующего за отчётным, КГД публикует на сайте kgd.gov.kz список налогоплательщиков, зарегистрированных как субъекты электронной торговли товарами (с указанием БИН/ИИН, наименования, ОПФ), а также сведения о снятых с учёта;

года, следующего за отчётным, КГД публикует на сайте kgd.gov.kz список налогоплательщиков, зарегистрированных как субъекты (с указанием БИН/ИИН, наименования, ОПФ), а также сведения о снятых с учёта; банки представляют по лицам из этого списка агрегированные сведения до 31 марта следующего года;

следующего года; отчётный период — календарный год; при отсутствии данных подаются нулевые сведения.

Критерии «предпринимательских» поступлений на личную карту

Операции на счёте физлица (не предназначенном для бизнеса) признаются имеющими признаки предпринимательского дохода, если в каждом из трёх последовательных месяцев на счёт поступили деньги от 100 и более разных лиц, а итоговая сумма за этот период превысила 12 МЗП (1 020 000 ₸) .

В таких случаях банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляют в КГД сведения, включающие:

ИИН получателя переводов;

итоговую сумму поступлений за период, определённый критериями.

Как и в какой форме сдавать данные

основной канал — информационная система Smart Data Finance (ИС «SDF») Комитета госдоходов;

Комитета госдоходов; при технических сбоях в ИС «SDF» сведения временно направляются на CD-диске с сопроводительным письмом; срок сдачи продлевается на 5 рабочих дней (факт сбоя подтверждается пресс-релизом КГД в день инцидента);

с сопроводительным письмом; срок сдачи продлевается на (факт сбоя подтверждается пресс-релизом КГД в день инцидента); сведения подаются на казахском или русском языках и подписываются руководителем банка (или уполномоченным лицом).

Отдельные правила

утверждены Правила и сроки предоставления сведений банками о счетах плательщиков, осуществляющих электронную торговлю, а также критерии отнесения операций к признакам предпринимательского дохода;

предоставления сведений банками о счетах плательщиков, осуществляющих электронную торговлю, а также отнесения операций к признакам предпринимательского дохода; установлен перечень и порядок предоставления банками агрегированных сумм поступлений на личные счета, где выявлены такие операции.

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.

