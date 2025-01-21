Жители Казахстана начали получать в домовые чаты рассылки о том, что с 25 января «выходит закон о запрете перепланировок». В сообщениях также говорится, что до этого времени необходимо успеть переделать техпаспорт, иначе придется заплатить штраф в размере более миллиона тенге. В Министерстве промышленности и строительства за ответили корреспонденту Tengrinews.kz, стоит ли верить рассылке.
«При этом никто ничего объяснить не может. Никакой официальной информации, только рассылки по чатам», – пишет жительница Астаны.
Фейковая рассылка из WhatsApp-чатов
В пресс-службе Министерства промышленности и строительства сообщили, что информация в этих рассылках является недостоверной:
«Никаких изменений в законодательстве, связанных с запретом перепланировок и миллионными штрафами, с 25 января не будет. Информация является фейком.
Мы предполагаем, что рассылки запустили так называемые помогайки. Они искусственно создают спрос на свои услуги, чтобы те, кто делал перепланировку, начали массово к ним обращаться, дабы как можно быстрее все узаконить».
В министерстве также поделились справкой, где указана вся актуальная информация, связанная с перепланировкой квартир, ее узаконением и возможными штрафами в случае нарушения закона.