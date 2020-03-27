В здания аэропортов, железнодорожных и автовокзалов теперь нельзя заходить людям, провожающим и встречающим пассажиров, сообщает informburo.kz

Передвижение граждан старше 65 лет по улицам ограничили в Казахстане. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой.

«Ограничение передвижения граждан старше 65 лет по улицам с обеспечением им доставки продовольствия и медикаментов», – говорится в новой редакции постановления.

Другие изменения:

ограничение входа в здание аэропортов, железнодорожных и автовокзалов для провожающих и встречающих лиц;

сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций и члены их семей подлежат лабораторному обследованию на Covid-19 и самоизоляции на дому (домашний карантин) в течение 14 суток.

В Казахстане подтверждёно 125 случаев заражения коронавирусом:

в Нур-Султане – 60 случаев;

в Алматы – 48 случаев;

в Шымкенте – 2 случая;

в Караганде – 4 случая;

в Алматинской области – 1 случай;

в Актюбинской области – 1 случай;

в Жамбылской области – 3 случая;

в СКО – 1 случай;

в Акмолинской области – 1 случай;

в Атырауской области – 3 случая;

в Павлодарской области – 1 случай.

Двух вылечившихся казахстанцев выписали из больниц Нур-Султана и Алматы. У одного из них заболевание протекало бессимптомно. Также накануне стало известно о первом случае смерти от коронавируса в Казахстане. 64-летняя женщина скончалась в больнице в Нур-Султане.

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