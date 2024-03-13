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Передвижение военной техники. Минобороны Казахстана сделало заявление

Фотография для новостиПередвижение военной техники. Минобороны Казахстана сделало заявление

Фотография пресс-службы министерства обороны РК

В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил 13 марта текущего года военнослужащие воинских частей Акмолинского гарнизона совершат марши на боевой технике в назначенные районы близ г. Астаны.. сообщает министерство обороны РК.

Мероприятия проводятся в рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности сил и средств воинских подразделений гарнизона. Сообщаем, что в указанный период в пригороде столицы, в том числе на карагандинской трассе возможны временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах при прохождении колонн военной техники.

В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.

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