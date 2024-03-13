Передвижение военной техники. Минобороны Казахстана сделало заявление

В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил 13 марта текущего года военнослужащие воинских частей Акмолинского гарнизона совершат марши на боевой технике в назначенные районы близ г. Астаны.. сообщает министерство обороны РК.

Мероприятия проводятся в рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности сил и средств воинских подразделений гарнизона. Сообщаем, что в указанный период в пригороде столицы, в том числе на карагандинской трассе возможны временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах при прохождении колонн военной техники.

В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.