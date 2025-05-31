С 2 по 5 июня 2025 года согласно Плану подготовки Вооружённых Сил Республики Казахстан на территории ряда регионов страны пройдут мероприятия по проверке боевой готовности воинских частей и соединений.

В рамках тактико-строевых занятий запланированы подъём подразделений по тревоге, выдвижение колонн военной техники из пунктов постоянной дислокации к районам учений, на полигоны и в учебные центры.

Учения проводятся исключительно в учебных целях. Их основная задача — повышение уровня боевой готовности, слаженности действий личного состава, а также совершенствование командирских навыков по управлению подразделениями.

Передвижение военной техники будет осуществляться строго по утверждённым маршрутам с соблюдением требований мер безопасности.

Призываем граждан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и воздерживаться от распространения непроверенной информации.

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