Переехавшие за границу казахстанцы забрали из ЕНПФ более 45 млрд тенге

Уезжающие из страны 18 тыс. казахстанцев забрали из ЕНПФ миллиарды тенге, передает LS.

В ответе на официальный запрос LS в ЕНПФ сообщили, что с начала 2022 года по 19 декабря текущего года в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Казахстана вкладчики получили выплаты в общей сумме на 45,3 млрд тенге. При этом за аналогичный период прошлого года сумма была меньше на 20,8% – 37,49 млрд тенге, а количество получателей – 15 905 человек.

Наибольший объем выплат в 2022 году получили в рублях – 28,66 млрд тенге (12 343 вкладчика), а также в тенге – 13,28 млрд тенге (5 102 вкладчика). В долларах забрали накопления 422 казахстанца на сумму 2,25 млрд тенге, в евро – 920 млн тенге (304 вкладчика), в фунтах – 190 млн тенге (23 вкладчика).

«Выплаты в фунтах были произведены в Великобританию, Румынию, Ирландию, Швейцарию. В долларах – Польшу, Турцию, Канаду, США и др., в евро – в Германию, Польшу, Нидерланды и другие страны», – уточнили в ЕНПФ.

Между тем, по данным пенсионного фонда, на 1 декабря этого года пенсионные накопления превысили 14,4 трлн тенге. С начала года этот показатель увеличился более чем на 1,3 трлн тенге, или 10,2%.

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