Переезд за границу: как подтвердить свой уровень английского

Языковой сертификат IELTS (International English Language Testing System) — документальное подтверждение владения английским для тех, кто не является носителем этого языка. Предлагаем разобраться, как правильно подготовиться и успешно пройти международный стандартизированный экзаменационный тест IELTS.

Почему сертификат IELTS так важен

Результаты теста IELTS открывают двери в десятки тысяч учебных заведений и компаний по всему миру. Участнику выдается отчет о тестировании с оценкой в диапазоне от 1 до 9. Работодатели и учебные заведения выставляют свой порог для соискателей.

Ежегодно более 3 миллионов человек в 140 странах сдают тест IELTS, и с каждым годом число экзаменуемых растет. Результаты тестирования используют миграционные службы. Это необходимое условие для подачи заявления на получение права постоянного проживания в англоязычных странах.

Эффективные курсы подготовки к тесту IELTS разработаны в костанайском филиале чешской языковой школы Step. С 2011 по 2017 г здесь действовал центр TOEFL PBT. Школа активно сотрудничает с посольством США в Казахстане и организовывает поездки слушателей за рубеж.

Доверяйте профессионалам

В Step основной акцент делается на разговорном американском английском. Подготовка к тестам на знание иностранного языка построена на практических заданиях. В ходе интенсива студенты узнают об особенностях теста IELTS и его структуре.

В зависимости от направления, приоритетного для слушателя, преподаватели языковой школы Step помогут усовершенствовать грамматику и расширить языковой запас. Основные направления курсов:

практические языковые умения на уровне бытового общения для теста General Training. Программа общего обучения ориентирована на людей, которые хотят получить языковой сертификат и планируют поселиться за границей. Подготовка фокусируется на словарном запасе и навыках межличностного общения.

языковые навыки и избавление от акцента для теста Academic, необходимого для подтверждения уровня английского для учебы и научной деятельности. Курсы ориентированы на людей, которые хотят обучаться за границей или пройти стажировку по профессии, требующей академического образования. Слушатели подтянут грамматику и научатся правильно применять правила в соответствии с контекстом.

Выбирайте удобный формат занятий

Подготовка к тестированию IELTS в языковой школе Step построена в формате онлайн-занятий в мини-группах по 8–10 человек. Преподаватель — носитель языка, выпускница Калифорнийского университета в Риверсайде. Заниматься можно из любого удобного места, где есть выход в интернет. Программа подготовки предусматривает несколько пробных тестирований. На сайте языковой школы https://steptoenglish.org/podgotovka-k-ekzamenam вы найдете еще больше подробной информации о нюансах подготовки к тесту.

Помимо подготовки к экзамену IELTS, в Step предлагают и другие курсы. Здесь разработаны программы для людей различного уровня подготовки и возрастов. Кроме английского языка в Step изучают робототехнику. Одно из самых востребованных направлений — комбинированный курс по параллельному изучению программирования и английского.

Расширяйте горизонты и совершенствуйтесь вместе с языковой школой Step!

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