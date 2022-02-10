Переезжают с юга на север. Как в Костанайской области работает образовательная программа?

Восполнить дефицит кадров. С этой целью в Казахстане работает программа «Серпiн- 2050». По её правилам студенты из южных регионов страны приезжают учиться на грантовой основе в северные области. В их число входит и Костанайская.

Жанерке Байралы приехала из Шымкента в Костанай по программе «Серпін-2050». Девушка получила образовательный грант и после завершения учёбы будет работать учителем. Этот проект работает в Казахстане с 2014 года. Из южных, трудоизбыточных регионов страны, иначе их называют донорами, в северные, а также восточные и западные области Казахстана приезжают студенты, чтобы после обучения восполнить дефицит рабочих кадров.

«В городе Костанае оень хорошая атмосфера. В университете — преподаватели и просто люди в городе — тоже доброжелательны, создается очень хорошая атмосфера. Поэтому у меня есть такие мысли, остаться в качестве молодого специалиста именно в Костанае. И здесь в этом городе жить и работать учителем казахского языка и литературы», — говорит студентка КРУ им.А.Байтурсынова Жанерке Байралы.

Также в приоритете ветеринария и специалисты в области сельского хозяйства. В 2021 году университет получил возможность обучить 502 студента.

«Это южные регионы — Жамбылская, Шымкентская, Туркестанская, Алматинская область. В основном из этих регионов поступают к нам абитуриенты. Поступают они на различные образовательные программы. По программе «Серпін-2050» гранты выделяются прежде всего на педагогические образовательные программы. Затем инженерно-технические и информационные образовательные программы», — сообщил начальник отдела профориентации КРУ им.А.Байтурсынова Орал Такиров.

Приезжим студентам предоставляют общежитие, выплачивают стипендию и после окончания вуза помогают трудоустроиться.

«Они должны отработать в северном регионе. Это обязательное условие как раз-таки. Но сейчас выпускникам программы «Серпiн» предоставляется на выбор 5 регионов Казахстана северной зоны — это Костанайская область, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская. То есть в этих регионах даже если они будут отрабатывать — это будет идти за отработку», — подчеркнул Орал Такиров.

Также студенты могут поступить и в магистратуру. Таким образом, получая послевузовское образование, на которое им также выделят грант и стипендию, они отработают положенные два года в северной части страны.

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