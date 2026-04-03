Перегруз под запретом: на трассах Костанайской области усилили контроль

В Костанайской области в паводковый период усилили контроль за движением большегрузов. Ограничения будут действовать до конца весеннего сезона, чтобы сохранить дорожное покрытие.

Почему усилили проверки

Специалисты отмечают: весной дороги становятся особенно уязвимыми из-за влаги и таяния снега.

Перегруженные грузовики в этот период могут разрушать основание трасс, что приводит к их быстрому износу.

Какие ограничения действуют

С 23 марта по 1 мая введены временные нормы нагрузки:

— допустимая нагрузка на ось — не более 8 тонн

— в обычное время — до 10 тонн

Канат Урмантаев, замруководителя инспекции транспортного контроля по области:

В этот период вводятся ограничения из-за размягчения грунта. Главное требование — не превышать допустимую нагрузку на ось.

Как проходят проверки

Рейды проводят на дорогах местного и республиканского значения.

Вес грузовиков измеряют с помощью электронных весов, а данные автоматически передаются в базу инспекции.

При выявлении нарушений водителям выписывают штрафы — их размер зависит от степени перегруза и расстояния.

Какие штрафы уже есть

По данным инспекции, в прошлом году составили около 46 материалов на сумму 13–14 млн тенге.

В этом году уже зафиксирован крупный случай: одну из компаний оштрафовали на 3,6 млн тенге, а 10 её грузовиков задержали за перевозку тяжеловесного и негабаритного груза.

Контроль усилят

Если перевозчики систематически нарушают правила, их включают в план проверок — как с посещением, так и без.

Власти подчёркивают: такие меры носят ежегодный характер и направлены на сохранение дорог в период весенней распутицы.

