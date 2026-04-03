Перегруз под запретом: на трассах Костанайской области усилили контроль

В Костанайской области в паводковый период усилили контроль за движением большегрузов. Ограничения будут действовать до конца весеннего сезона, чтобы сохранить дорожное покрытие.
Почему усилили проверки
Специалисты отмечают: весной дороги становятся особенно уязвимыми из-за влаги и таяния снега.
Перегруженные грузовики в этот период могут разрушать основание трасс, что приводит к их быстрому износу.
Какие ограничения действуют
С 23 марта по 1 мая введены временные нормы нагрузки:
— допустимая нагрузка на ось — не более 8 тонн
— в обычное время — до 10 тонн
Канат Урмантаев, замруководителя инспекции транспортного контроля по области:
В этот период вводятся ограничения из-за размягчения грунта. Главное требование — не превышать допустимую нагрузку на ось.
Как проходят проверки
Рейды проводят на дорогах местного и республиканского значения.
Вес грузовиков измеряют с помощью электронных весов, а данные автоматически передаются в базу инспекции.
При выявлении нарушений водителям выписывают штрафы — их размер зависит от степени перегруза и расстояния.
Какие штрафы уже есть
По данным инспекции, в прошлом году составили около 46 материалов на сумму 13–14 млн тенге.
В этом году уже зафиксирован крупный случай: одну из компаний оштрафовали на 3,6 млн тенге, а 10 её грузовиков задержали за перевозку тяжеловесного и негабаритного груза.
Контроль усилят
Если перевозчики систематически нарушают правила, их включают в план проверок — как с посещением, так и без.
Власти подчёркивают: такие меры носят ежегодный характер и направлены на сохранение дорог в период весенней распутицы.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.