Транспортная нагрузка растёт: в регионе предложили внедрить «умную» систему управления движением. Об этом на областном совещании сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Файзуллин.

По его словам, в связи с увеличением количества транспортных средств в населённых пунктах становится актуальным внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением. Такая система в режиме реального времени позволяет оптимизировать транспортные потоки, увеличивать пропускную способность дорог, сокращать время в пути и устранять заторы.

Подобные технологии уже применяются в городах Астана, Алматы и Шымкент.

Загородные трассы перегружены

Высокий уровень аварийности фиксируется на загородных автодорогах. По данным полиции, 98% трасс региона рассчитаны на интенсивность движения до 5 тысяч автомобилей в сутки. Однако фактический поток достигает 15 тысяч единиц транспорта ежедневно.

Нужны дополнительные медико-спасательные пункты

Отдельной проблемой остаётся оперативность оказания помощи пострадавшим в ДТП. Сейчас на территории области действует всего один трассовый медико-спасательный пункт — в Алтынсаринском районе, вблизи посёлка Щербаково.

Для повышения безопасности и сокращения времени реагирования предлагается открыть дополнительные пункты в Карасуском районе рядом с селом Октябрьское, в Камыстинском районе и в Амангельдинском районе — в посёлке Жолдама.

По словам Ерлана Файзуллина, эти меры позволят повысить уровень дорожной безопасности и снизить последствия дорожно-транспортных происшествий в регионе.

