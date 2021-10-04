Переход к минимальной гарантированной пенсии: в Минтруда подготовили поправки

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало поправки в концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года, сообщает пресс-служба ведомства, передает informburo.kz

Предложения по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы выработала рабочая группа при правительстве РК.

Действующая концепция и поправки. Концепция предусматривает переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года. Механизм назначения минимальной гарантированной пенсии основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определённых параметров.

По словам директора департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения министерства Виктории Шегай, в настоящее время прорабатывается механизм назначения минимальной гарантированной пенсии:

минимальный размер предлагается увеличить с 54% до 70% от прожиточного минимума;

минимальный стаж участия предлагается уменьшить с 10 до пяти лет;

предлагается убрать максимальное ограничение размера пенсии (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 прожиточный минимум при стаже 33 лет и выше).

В Минтруда считают, что переход к минимальной гарантированной пенсии позволит обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения, единый подход ко всем гражданам, совершенствование системы минимальных гарантий, стимулирование формализации трудовых отношений и занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста, что соответствует рекомендациям международных экспертов.

«При этом в концепции предполагается предоставление права «отложенного выхода» на пенсию для лиц, достигших пенсионного возраста. Это позволит в будущем получать минимальную гарантированную пенсию в большем размере, так как трудовые периоды после достижения пенсионного возраста будут учитываться при определении её размера», – сообщила Виктория Шегай.

Введение ОПВР. Еще одним из важных направлений модернизации является введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей с 2023 года. Работодатели за счёт своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные 5% пенсионные взносы от доходов работника.

Глава государства одобрил подходы по изменению цели ОПВР от формирования условно-накопительной компоненты к пополнению индивидуальных пенсионных накоплений граждан, а также по внедрению индивидуальных целевых счетов в ЕНПФ с последующим их пополнением (по выбору вкладчика) частью пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и ОПВР с предоставлением права использования их на социальные нужды.

На сегодняшний день пенсионные выплаты из ЕНПФ рассчитываются по методике расчёта размера пенсионных выплат. Введены отдельные коэффициенты текущей стоимости пенсионных накоплений для работников, занятых на вредных производствах, и для получателей пенсионных выплат, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.

«В рамках поправок в концепцию также рассматривается вопрос использования отдельных коэффициентов смертности в отношении работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которые планируются применять при расчёте стоимости пожизненного пенсионного аннуитета. Это нововведение сделает более доступной возможность оформления пенсионного аннуитета для граждан, работающих во вредных условиях труда», – добавила Виктория Шегай.

Для сохранения уровня замещения дохода пенсионными выплатами будет продолжена работа по совершенствованию параметров и условий досрочного изъятия пенсионных накоплений.

«Представленные в концепции меры позволят обеспечить размер пенсии будущих получателей адекватный их трудовому стажу, сохранить покупательскую способность пенсионных выплат и уровень замещения утраченного дохода, соответствующий международным стандартам пенсионного обеспечения», – отметили в Минтруда.

В настоящее время проект нового постановления правительства согласовывается с заинтересованными государственными органами.

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