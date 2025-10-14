Президент Казахстана подчеркнул, что в стране продолжаются масштабные преобразования во всех сферах — от экономики до политики. По его словам, эти изменения направлены на дальнейшее укрепление государственной системы и повышение эффективности управления.

«Всем вам известно, что в нашей стране реализуются масштабные преобразования в различных сферах. Объединив усилия, мы проводим политические и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране. В целом, переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям. Подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира. Сейчас необходимо выработать общие установки, разумные и взвешенные предложения. Поэтому нам предстоит самым тщательным образом изучить и детально рассмотреть все точки зрения и идеи», — отметил Глава государства.

По мнению экспертов, переход к однопалатной системе может повысить оперативность законотворческого процесса и сделать деятельность парламентариев более прозрачной и эффективной. Власти же подчеркивают: любые изменения будут проводиться поэтапно и с учетом интересов граждан.

