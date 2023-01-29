Переход казахского языка на латиницу: учёные выбрали вариант алфавита, который может стать окончательным

Что случилось. Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова закончил основные научные разработки для перехода казахского языка на латинскую графику. Опубликованная в апреле 2021 года версия казахского алфавита на латинице может стать окончательной, выразили надежду в институте.

Контекст. Разговоры о латинице в лингвистическом сообществе начались ещё в 1992 году. В 2006 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые заявил о переходе казахского языка на латиницу. Через 11 лет он подписал об этом указ и поручил правительству разработать новый алфавит. За это время были рассмотрены несколько вариантов алфавита на латинской графике, но пока ни один из них не сочли подходящим. Между тем правительство Казахстана решило, что переход на новый алфавит будет осуществлён с 2023 по 2031 год.

В июне 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая заявил, что не следует торопиться с лингвистической реформой. По его словам, некоторые представители общественности обеспокоены тем, что Казахстан до сих пор не может избавиться от кириллицы. Однако важно понять, что процесс перехода – это очень сложный вопрос. Для начала необходимо разработать специальные правила новой орфографии казахского языка. Этим глава государства поручил заняться институту языкознания имени Байтурсынова.

Позиция учёных. В ответе на запрос редакции Informburo.kz в институте уточнили, что тщательно проанализировали лингвистические различия между кириллицей и латиницей. В 2022 году учёные научной организации завершили разработку нового орфографического справочника казахского языка и большого орфографического словаря на основе латинографического алфавита.

Дополнения и обновления, введённые в эти научные труды, характеризируют и аргументируют пользователям орфографические нормы и варианты, наблюдаемые в современном казахском письме из-за динамических изменений. Работы также обозначают лингвистическую базу нового алфавита, его правила правописания.

Сейчас для принятия решения по переходу на латиницу институт представил правительству РК только один вариант – проект усовершенствованного алфавита, который подготовили и доработали в институте и в орфографической комиссии. В комиссию вошли учёные отечественной лингвистики и филологии.

«Надеемся, что опубликованная в апреле 2021 года версия казахского алфавита на латинице является окончательной. Ортологические труды мы направили в вышестоящие инстанции для принятия политического решения», – заявили в институте.

Вариант алфавита, представленный для принятия политического решения. В апреле 2021 года на сайте «Открытые НПА» был опубликован проект указа президента, в котором представили новый вариант казахского алфавита для обсуждения. В указе говорилось, что проект будет способствовать эффективной реализации работ по поэтапному переходу казахского языка на латиницу.

Версия казахского алфавита на латинской графике, опубликованная в апреле 2021 года / Иллюстрация с сайта «Открытые НПА»

Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ң (ñ) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ). Алфавит соответствует принципу «один звук – одна буква», закреплённому в письменной практике казахского языка.

Пора ли менять вывески. До официального принятия этой версии алфавита институт не вправе что-либо рекомендовать предпринимателям, руководителям организаций и учреждений, а также рекламным агентствам по поводу написания наружных текстов латинскими буквами.

Разное написание слова «аяқ» на рекламных вывесках / Фото Informburo.kz

Почему это важно знать. Значимость перехода Казахстана на латиницу сложно переоценить – он затрагивает практически все сферы жизни страны: от образования до внешней политики. Власти не торопятся с введением нового алфавита казахского языка, понимая, какими сложностями этот процесс будет сопровождаться и каких финансовых затрат он потребует. Для сохранения языковой картины мира и культурной самобытности Казахстана, заключающейся в языке и письме, важно не допустить искусственного перехода на латиницу, меняя только буквы. Практически все предыдущие предлагаемые варианты нового алфавита подвергались разбору и критике со стороны учёных, общественников, филологов и просто пользователей соцсетей.

В то же время уже сейчас назрела необходимость обнародовать приемлемый вариант алфавита, который устраивал бы большинство экспертов и был бы удобным при практическом использовании. Несмотря на отсутствие утверждённого алфавита и правил, предприниматели активно используют латиницу в названиях и вывесках. Как подмечают учёные института языкознания, чаще всего в них есть ошибки. Встречается написание одного и того же слова в разных вариациях, что приводит к искажению норм. Комментируя рекламные щиты и названия, президент заявил, что они выглядят как издевательство над казахским языком. Разработка и принятие проекта усовершенствованных, обновлённых правил казахской орфографии поможет исправить эту проблему.