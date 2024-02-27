Переход на единый часовой пояс: какие сайты будут недоступны для казахстанцев

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Электронное правительство будет временно недоступно для казахстанцев в связи с переходом на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».
«В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00, с 22:00 часов 29 февраля 2024 года до 02:00 часов 01 марта 2024 года будут проводиться технические работы», — говорится в сообщении.
В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:
— портал eGov.kz и его компоненты;
— мобильное приложение egov mobile;
— единая нотариальная информационная система «Е-нотариат»;
— единая информационная система «Техосмотр»;
— сервис электронных обращений «e-Otinish»;
и другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО «Национальные информационные технологии».