Переход на единый часовой пояс: какие сайты будут недоступны для казахстанцев

Электронное правительство будет временно недоступно для казахстанцев в связи с переходом на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО «Национальные информационные технологии».

«В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00, с 22:00 часов 29 февраля 2024 года до 02:00 часов 01 марта 2024 года будут проводиться технические работы», — говорится в сообщении.

В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:

— портал eGov.kz и его компоненты;

— мобильное приложение egov mobile;

— единая нотариальная информационная система «Е-нотариат»;

— единая информационная система «Техосмотр»;

— сервис электронных обращений «e-Otinish»;

и другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО «Национальные информационные технологии».

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