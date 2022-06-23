Переход на ОСИ и ПТ отложили еще на год. Таким образом упразднение ПКСК и КСК произойдет лишь 1-го июля 2023-го года.
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Парламент страны принял соответствующий закон.
Напомним, жилищная реформа и упразднение ПКСК должна была завершиться к первому июля текущего года. Однако по всей стране наблюдалась слабая активность населения в этом вопросе. Казахстанцы не спешили переходить на новые формы управления многоквартирными домами, такими как простое товарищество или объединение собственников имущества.
Реформа вызывала не мало нареканий, поэтому рассмотрев законопроект депутаты Сената вернули его в Мажилис с поправками, и продлили срок перехода на ОСИ и ПТ еще на год.
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