С 20 февраля по 10 марта 2026 года проходит плановая тренировка войск противовоздушной обороны в рамках Единой региональной системы ПВО Республики Казахстан и Российской Федерации.
Мероприятие организовано в соответствии с утверждённым Планом совместных действий и носит плановый характер.
Какие задачи отрабатываются
В ходе тренировки военнослужащие выполняют комплекс практических задач:
-
обнаружение и сопровождение воздушных целей;
-
перехват воздушных судов — нарушителей воздушного пространства;
-
принуждение к посадке на назначенных аэродромах;
-
отработка взаимодействия дежурных сил ПВО.
Как отмечается, основная цель учений — повышение уровня боевой выучки, координации и готовности подразделений противовоздушной обороны.
Жителей просят сохранять спокойствие
Организаторы подчёркивают, что тренировка проходит в штатном режиме и не связана с чрезвычайными ситуациями.
Граждан и представителей СМИ просят ориентироваться исключительно на официальные источники информации и воздерживаться от распространения недостоверных сообщений.
