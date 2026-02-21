С 20 февраля по 10 марта 2026 года проходит плановая тренировка войск противовоздушной обороны в рамках Единой региональной системы ПВО Республики Казахстан и Российской Федерации.

Мероприятие организовано в соответствии с утверждённым Планом совместных действий и носит плановый характер.

Какие задачи отрабатываются

В ходе тренировки военнослужащие выполняют комплекс практических задач:

обнаружение и сопровождение воздушных целей;

перехват воздушных судов — нарушителей воздушного пространства;

принуждение к посадке на назначенных аэродромах;

отработка взаимодействия дежурных сил ПВО.

Как отмечается, основная цель учений — повышение уровня боевой выучки, координации и готовности подразделений противовоздушной обороны.

Жителей просят сохранять спокойствие

Организаторы подчёркивают, что тренировка проходит в штатном режиме и не связана с чрезвычайными ситуациями.

Граждан и представителей СМИ просят ориентироваться исключительно на официальные источники информации и воздерживаться от распространения недостоверных сообщений.

В Минтруда прокомментировали сообщения об отмене ежегодного отпуска В социальных сетях распространяется информация о том, что в проекте новой редакции Конституции Республики Казахстан...

Непогода возвращается: метель и морозы в Костанайской области По данным синоптиков, 21 февраля в регионе прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются снег и метель,...