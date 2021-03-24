Переименование населенных пунктов. Предприниматели Костанайской области обратились в департамент по делам госслужбы

В департамент по делам госслужбы по Костанайской области обратился представитель Ассоциации содействия предпринимательской деятельности. Юрист Анастасия Шмонина отметила, что бизнесмены в регионе сталкиваются с проблемами при внесении изменений в базу юридического лица некоторых характеристик. К примеру, изменении названия населенного пункта при официальном его переименовании.

В частности, отметила она, переработчик сельхопродукции в Затобольске долгое время не мог официально поменять в адрес поселка на г.Тобыл.

«Все ссылаются на то, что он должен прийти, уведомить заявлением, приложить собрание, протокол собственников и, непосредственно, на основании этого изменять. Когда стали разбираться с ситуацией, что он не меняет фактически место адреса. Когда конкретно просить собрание учредителей ТОО, они сказали приложить Указ президента. Ну надо же на освоении чего-то менять», — говорит представитель «АСПРЕДКО» Анастасия Шмонина.

Анастасия Шмонина недоумевает, почему нужно прилагать Указ президента о переименовании поселка Затобольск в город Тобыл, ведь этот документ находится в открытом доступе. Помимо этого, по ее словам, согласно законодательству, подобные изменения должны происходить в ЦОНах автоматически, благодаря интегрированным системам. Ее поддержал и руководитель департамента госслужы по Костанайской области.

«Это нонсенс , опять же от уровня сознательности зависит, я считаю, что это должно происходить автоматически. По не зависящим от предпринимателя, любого физлица, поэтому в данном случае, есть у нас адресная справка, присвоение в госуслугах, компетенция у нас есть у рабочей группы. Соберем, внесём», — сказал руководитель департамента агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области Асхат Искендиров.

Руководитель департамента по делам госслужбы предложил гражданам, не только бизнесменам, но и физическим лицам, потому что к нему поступила информация, что и обычные люди сталкиваются с такой ситуации при переименовании улиц, обратиться к ним в ведомство через сайт Egov.kz, отправив сообщение. После департамент готов составить служебную записку в соответствующую организацию и провести проверку.

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