Накануне аким Костанайской области встретился с населением города Рудный. Диалоговая площадка развернулась в культурно-развлекательном комплексе «Горняк». Горожане могли задать любые вопросы.

Однако, многих пришедших местных жителей волновал вопрос названия улиц города.

«Мы провели шесть встреч в разных организациях города. Хотим улицу 50 лет Октября переименовать в честь Ахмета Байтурсынулы, а улицу Ивана Франко в честь Бауыржана Момышулы. Везде нас поддержали. Протоколы на руках все есть. Это было еще в апреле месяце, хотелось бы чтобы Вы вмешались в эту ситуацию и помогли ускорить процесс».

По мнению рудничан, имена некоторых улиц, а особенно главных, уже давно утратили свою актуальность. Однако, оказалось, что эти улицы уже стоят в числе тех, которым в следующем году дадут новые названия.

«Для начала мы проверим всю эту процедуру и протоколы, так как процесс переименования должен проходить по правилам. Мы сейчас рассмотрим если все правильно и нет никаких проблем, то реализуем. Мое мнение такое — это должны решать жители города. Такое задание я дать не могу, поэтому все проверим», — объяснил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

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