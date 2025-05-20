Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску гр.Я. к гр. Д. о признании незаконным и недействительным протокола собрания.

Из материалов дела следует, что в садовом обществе проведено внеочередное собрание, на котором было принято решение об избрании нового председателя – гр.Д., а также новых членов правления дачного общества.

Не согласившись с действиями ответчика, а также с легитимностью проведения собрания и принятых на нём решений, истец обратился в суд с иском о признании протокола общего собрания членов общества недействительным и незаконным. В ходе судебного разбирательства установлено, что общее число членов садоводческого общества составляет 170 человек. Согласно протоколу, в очном формате в собрании приняли участие 37 членов общества.

Согласно уставу дачного товарищества, общее собрание считается правомочным при участии более половины его членов. Принятие решений на собрании возможно, если за них проголосует большинство от числа присутствующих участников.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, что на внеочередном собрании кворум не был достигнут, решения общего собрания приняты с нарушением установленного порядка, а гражданка Д. избрана председателем при недостаточном количестве голосов членов общества.

Вместе с тем, председатель общества и члены Правления СО не были извещены надлежащим образом и не принимали участия на собрании, что противоречит пунктам устава садового общества.

Согласно нормам действующего законодательства, суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований. Ввиду того, что требования истца предъявлены не к садовому обществу, а физическому лицу ответчик признан судом ненадлежащим.

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