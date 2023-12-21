Перейдем на наличные. Налоговики ответили казахстанцам

Казахстанцам, грозящимся перейти на наличные из-за контроля мобильных переводов, ответили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает Tengrinews.kz.

Директор департамента администрирования непроизводственных платежей физических лиц и специальных налоговых режимов КГД Министерства финансов Нуржан Куандыков ответил на вопросы журналистов.

«Что вы можете сказать казахстанцам, которые грозятся переходить на наличные в связи с проверкой мобильных переводов?» — прозвучал вопрос от журналистов.

«Хочу сказать, что так демонизировать не нужно, мы все живем в нашем обществе, я могу перевести деньги своей супруге, перевести деньги своим родителям либо друзьям. Для таких личных целей оно никаким образом не преследуется. Например, человек получает регулярно один платеж, но такие платежи не попадают под критерии. Это касается именно предпринимателей. То есть те люди, которые получают плату за свои услуги», — ответил он.

Казахстанцам необходимо иметь личную карту и карту для предпринимательской деятельности, считает представитель КГД.

«Все, что попадает на личную карту, налогом не облагается, это ваши личные деньги. Но раз человек осуществляет предпринимательскую деятельность, он должен получать деньги на бизнес-карту, соответственно, должен платить налоги. Здесь не совсем справедливо, что мы сами способствуем тому, чтобы люди не платили налоги. У предпринимателей есть специальный налоговый режим. Если человек применяет упрощенную декларацию — 3 процента, если розничный налог — 4 процента. В некоторых регионах даже данный процент снижен. Для таких предпринимателей уже созданы условия, чтобы они были законопослушными. В то же время люди, которые получают заработную плату как наемные работники, они выплачивают 10 процентов. Нужно говорить, что добросовестным налогоплательщикам здесь абсолютно нечего бояться. Но здесь вопрос возникает к бизнесменам, которые принимают переводами, что им мешает принимать оплату на свою бизнес-карту», — заключил Куандыков.

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