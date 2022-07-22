Перейдут ли казахстанские школьники на дистанционку из-за ковидных ограничений

О вероятности дистанционного обучения в предстоящем учебном году рассказал министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов в интервью zakon.kz. По его словам, риск перехода на дистанционку есть всегда, однако в рамках ковидных ограничений школы нужно закрывать в последнюю очередь.

«Я очень надеюсь, что дистанционного обучения не будет. Я категорически против дистанционного обучения из-за ковидных ограничений и считаю, что оно не эквивалентно традиционному обучению. Здесь вопрос не только в знаниях, здесь вопрос социализации и благополучия. Дети должны друг с другом общаться, ведь они учатся не только когда учитель приходит в класс и объясняет им новую тему. Они учатся на перемене или в столовой, когда общаются друг с другом», – сказал Асхат Аймагамбетов.

Неправильно, когда школы закрыты, а рынки и магазины продолжают работать, отметил министр. Он напомнил, что в школах не было серьёзных вспышек коронавируса, даже когда в 2021 году в целом по стране росла заболеваемость.

«Те дети, которые учились в школе, заболевают гораздо меньше, чем те, которые учились дистанционно. Потому что в школе больше порядка, дисциплины. Школа должна закрываться последней и открываться первой», – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

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