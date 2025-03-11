Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании Правительства сообщил, что в регионах депутаты маслихатов поддержали инициативу по оптимизации рабочего времени, путем корректировки рабочих графиков.

Он отметил, что эти меры направлены на улучшение баланса между профессиональной и личной жизнью, а также на создание более комфортных условий для граждан.

«На сегодняшний день в ряде районов ВКО — Катон-Карагайский, Маркакольский, Улькен Нарынский, Зайсанский, Тарбагатайский, Самарский, Курчумский, успешно проведена корректировка рабочего графика с 8:00 до 17:30, которая получила положительную оценку и поддержку со стороны жителей. При необходимости, указанный опыт будет применяться в других регионах местными исполнительными органами», — подчеркнул Арман Шаккалиев.

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