Перейти на «удаленку» рекомендовали казахстанцам

Максимально перейти на удаленную работу рекомендовал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов казахстанцам, передает Tengrinews.kz.

«Хотели бы рекомендовать всем офисным предприятиям максимально, стопроцентно, переходить на удаленную работу, дистанционный формат. Все нормы прописаны, Трудовой кодекс это позволяет. При ЧП опыт все наработали. Либо рекомендую переходить на неполный режим рабочего времени.

А на тех предприятиях, где удаленная работа невозможна, максимально применять меры безопасности, начиная от измерения температуры, соблюдения социальной дистанции, дезинфицирующих мер, чтобы обезопасить трудовой коллектив», — сообщил Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в СЦК.

Глава ведомства вновь напомнил о сложной ситуации, связанной с пандемией.

«Я просил бы с пониманием относиться. Мы все читаем. Работодатели требуют справки об отсутствии коронавируса от сотрудников, которые платные.

В трудовом законодательстве в обязанности работника не входит за свой счет проходить медицинские осмотры. Есть обязательный медосмотр, связанный с производственной деятельностью, это предсменный медосмотр и так далее, который должен производиться за счет работодателя. Это другой случай.

Нужно понимать, что работодатель несет ответственность за профилактику профессиональных рисков. Поэтому, наверное, работодатели вынуждены требовать справки, чтобы обезопасить от заражения коллектив», — отметил министр.

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