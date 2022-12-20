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Перекроют движение из-за учений в Костанае

20 декабря будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

Учения начнутся в 15.00 часов на территории областного суда.

«В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Орала Мухамеджанова- Мира и проезд на 71 квартал.
Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — сообщает управление специализированной службы охраны Костанайской области.

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