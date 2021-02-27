Перекупщикам запретят участвовать в госзакупках

В Сенате депутаты предложили внести изменения в закон «О государственных закупках», сообщает zakon.kz.

Сенаторы считают необходимым исключить из него возможность поставки отечественной продукции предприятиями, которые не являются ее производителями. Это значит, что в договорах госзакупок не смогут участвовать посредники-перекупщики, а деньги будут напрямую уходить промышленникам.

По мнению депутатов, кроме поддержки непосредственно производителей продукции, это даст возможность и снизить расходы госбюджета. Предлагаемые к исключению из цепочки посредники не производят продукцию, а лишь реализуют ее. При этом, «накручивая» цену на товар.

Отметим, что темой Правчаса в Сенате стали проблемы, имеющиеся в сфере обрабатывающей промышленности и пути их решения. По итогам встречи, сенаторы направили в Правительство более 20 рекомендаций о том, как можно улучшить ситуацию в отрасли. Важность данной тематики отметил заместитель Председателя Сената Нурлан Абдиров.

В своей промышленной политике Казахстан должен придерживаться безальтернативного курса на развитие несырьевых секторов экономики, к тому же менее зависимых от конъюнктуры мировых рынков. Поэтому акцент в правовом регулировании промышленной политики будет сделан на развитии ее обрабатывающего сектора и диверсификации источников экономического роста, — сказал Нурлан Абдиров.

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