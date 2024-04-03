Переливы и ограничения. Какова обстановка на дорогах?

Фото пресс-службы КНБ РК
Текущая информация о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения от НК «Казавтожол».
По состоянию на 3 апреля в 08:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на двух участках общей протяженностью 109 метров в 2 областях (Акмола, Костанай).
Ограничение движения распространяется на 4 автодорог республиканского значения в 4 областях (Актобе, Караганды, Костанай, Павлодар) на протяженности 196 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 283 единиц техники и 319 человек.
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