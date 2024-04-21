Переливы и размытие. Информация о закрытии автодорог в Костанайской области

По состоянию на 08:30 часов 21 апреля для всех видов транспорта.

Республиканские а/д:

Р-65 “Подъезд к с. Мариновка” 0-9 км (нейтральная полоса РК-РФ) А-16 «Жезказган-Петропавловск» 339-377 км (от г. Аркалык до гр. Акмолинской обл.)

Для легкового транзитного транспорта, следующего на г.Кокшетау, Астана, Петропавловск, н/п Рузаевка, Саулмалколь

М-36 Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы 555 км – 729 км (г.Тобыл – гр. СКО) – в связи с переливом воды через проезжую часть в районе с. Севастопольское.

Областные а/д:

Рудный-Качар-Федоровка с 52 по 58 км. Койбагор-Карасу-Севастопольское с 64 по 124 км. Аркалык-Торгай с 196 по 288 км. Карасу-Б.Чураковка с 0 по 15 км. Аулиеколь-Жалдама с 157 по 257 км (в связи с нахождением моста в аварийном состоянии)

Районные а/д: Принято решение об ограничении движения транспортных средств.

Шубалан-Карасу, 9 (размытие), 27-28, 46-49,91 км. (в связи с переливом) Шубалан-Карасу-Кокалат, 25 км, 31-32 км (В связи с размытием) Токанай-Сага-Бидайык, 10, 50-51 км. (в связи с Размытием) Кокалат-Колкамыс, 19 км. (в связи с размытием) Жумагул-Челгаши-Панфилово на 7 -14 км (в связи с переливом) Подъезд к с. Жамбыл (на 2 км перекопали для сброса талых вод) а/д Урпек-Кабырга с 25 по 47 км (в связи размытием) а/д Боровское-Молодежное на (для сброса воды перед мостом перекопали в близи н.п. Молодежное)

Всего закрыто: Республиканские -3, областные -5

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