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Перемерзающий водопровод, медпункт без воды, безработица. Аким области посетил Денисовский район

Спектр проблемных вопросов в Тельманском сельском округе Денисовского района оказался бесконечно широким. Жители села Алчановка жаловались как на глобальные насущные, такие как отсутствие работы, пастбищных земель и дорог, так и на пищу духовную. Нет детских площадок, не проводят для сельчан и праздников.

Аким региона предложил людям радикальное решение.

«Теперь от вас зависит, кто будет работать у вас акимом. Если он не будет работать, вы отзовите. Изберите среди вас того, кто действительно будет пахать. И отвечать на ваши вопросы», — сказал на встрече Кумар Аксакалов.

В селе Антоновка также проблем хватает. Например, одна из острых — это центральный водопровод. Сельчане несколько лет назад обрадовались его появлению, однако, как оказалось, преждевременно. Потому что зимой он локально перемерзает и по сути работает, как летний. Аким Денисовского района о проблеме знает, считает, ее корень именно в трубах, подведенных к домам. То есть сельчане недостаточно их углубили, либо недостаточно утеплили. Люди не согласны категорически.

«Эти ответы мы уже слышали от них. Это неправда. Правда в том, что когда делалась водопровод в селе Антоновка, там у них скалистая местность, водники положили трубу не на три метра в глубину, а на полтора, наверное, раз как мороз — замерзает. В Алчановке не замерзает центральный водопровод», — говорит житель Денисовского района.

«Я даю поручение правоохранительным органам, согласно вашего обращения разобраться по вот этому водопроводу. Вскроем и проверим насколько, на какой глубине, какой материал лежит. Это в вашем присутствии все эти проверки будут проходить, только с вашим присутствием, чтобы потом не было разговоров», — подчеркнул Кумар Аксакалов.

В числе озвученных проблем и отсутствие водонагревателей в интернате для школьников, плохие внутри поселковые дороги, отсутствие воды в местном медпункте и другие разные по уровню и масштабу проблемы. Недовольны были жители Денисовского района и местом проведения встречи. Акустика школьного спортзала не позволяла им слышать ответы на свои вопросы.

«У меня такое складывается впечатление, что здесь аким района и аким сельского округа не встречаются, не собираетесь с населением и не обсуждаете вопросы. Руководство предприятий тоже отсутствует. Люди все живут собственными проблемами. Это как? К акиму сельского округа, который непосредственно должен денно и нощно работать, масса вопросов, аким района — тоже масса вопросов», -возмутился аким Костанайской области.

Уже осенью встреча с населением состоится вновь. Место проведения рекомендовали заменить на более подходящее. А все озвученные проблемы, не откладывая в долгий ящик, решить.

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