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Перенесли сроки отключения горячей воды в одном из районов Костаная

http://uz.utro.news/

COVID-2019 в Казахстане

3078 - зарегистрированно

774 - выздоровевших

25 - летальных случаев

45 - в Костанайской области

Костанайская теплоэнергетическая компания информирует жителей города о графике остановки теплоисточников, проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей

Опрессовка начнется с 11 мая. В график отключения горячей воды в районе КСК внесли коррективы.

«Сама опрессовка начнется 19 мая . С 18 по 29 мая отключение горячей воды котельной №2 (район КСК)» ,- сказал директор ГКП «КТЭК» Аскар Бекпаганбетов

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