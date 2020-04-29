Перенесли сроки отключения горячей воды в одном из районов Костаная

Костанайская теплоэнергетическая компания информирует жителей города о графике остановки теплоисточников, проведения гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей

Опрессовка начнется с 11 мая. В график отключения горячей воды в районе КСК внесли коррективы.

«Сама опрессовка начнется 19 мая . С 18 по 29 мая отключение горячей воды котельной №2 (район КСК)» ,- сказал директор ГКП «КТЭК» Аскар Бекпаганбетов

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.